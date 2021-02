« Du sperme prélevé dans la procédure » : La défense de Ousmane Sonko contredit Me El Hadj Diouf. Rédigé par leral.net le Samedi 13 Février 2021 à 23:52 | | 0 commentaire(s)|

« Le collectif des avocats (de Ousmane Sonko) attire l’attention du public sur le fait que cette information est fausse. En effet, le seul dossier médical concernant cette affaire établi le 3 février 2021, n’indique nulle part que du sperme a été prélevé ou retrouvé ».



Deux phrases du communiqué des conseils du leader de Pastef/Les Patriotes qui viennent contredire les déclarations de Me El Hadj Diouf, qui déclarait hier vendredi, à l’émission Jakarlo sur la Tfm, la nécessité de test ADN pour élucider l’affaire de viols répétés et menace de mort incriminant l’opposant.



Faisant allusion à l’avocat de Adji Sarr, Me Bamba Cissé et ses confrères estiment que ce dernier « s’épanche dans les médias en livrant des informations qui ne figurent pas au dossier ».



« C’est sous ce rapport qu’il a avancé, à l’occasion d’une émission retransmise sur la chaîne TFM le 12 février 2021, la nécessité de test ADN, puisque du sperme aurait été prélevé dans la procédure », lit-on dans le communiqué de la défense de Sonko.



Elle se réserve, dit-elle, le droit d’exercer les recours idoines pour faire cesser ces infractions.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/ Du-sperme-preleve-dans...

Accueil Envoyer à un ami Partager