« Pas ça, Ferdi, pas aujourd’hui, pas maintenant, pas après tout ce que vous avez fait »

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2019 à 23:34 | | 0 commentaire(s)|



Ferdi vous faites partie de la génération de 2002, vous étiez acteur clé de cette belle épopée, vous nous avez tant fait rêver et vous nous avez rendu fiers.



Oui fiers de notre peau, de notre drapeau, fiers de notre hymne, fiers d'être un lion.

Effectivement vous étiez le lion sur le terrain, avec vos rastas, vous étiez à craindre car redoutable et infatigable pour vos adversaires.



Ferdi, ou capitaine Ferdi, j'ai encore en tête vos images la main sur le coeur pendant que rythmait l'hymne, notre hymne, votre hymne.



Vous n'étiez certes pas le plus talentueux avec une aisance technique fascinante mais, vous étiez le plus courageux, celui qui faisait le plus peur à l'adversaire.



Votre courage, votre détermination que dis-je votre hargne, faisaient de vous un adversaire féroce, intimidant et qui forçait le respect et l'admiration même de ses adversaires.

Vous avez réussi en tant que Joueur à faire l'unanimité, je ne me rappelle d'aucune critique sur vous. Vous avez fait votre carrière dans la sobriété sans anicroche ni grande histoire, vous ne faites pas partie de ceux qui faisaient la une des magazines pour des frasques.



Votre patriotisme n'est plus à démontrer et oui vous avez tellement fait pour ce pays, ce drapeau, que vous demander de faire un effort de plus paraîtrait comme égoïste de notre part.



Mais Ferdi, capi, je me le permets en tant qu'un frère d'abord ensuite un compatriote et enfin en tant que votre fan je vous demande sincèrement de renoncer à votre choix.



Vous êtes un symbole pour ce pays et vous ne devez pas renoncer à nous.

Certes un choix est toujours personnel mais n'oubliez pas que vous êtes un patrimoine, vos décisions nous engagent, nous concernent. Au passage, j'en profiterais pour vous rendre hommage à vous et à tout le staff de la génération de 2002.

Dans un pays normal, vous seriez élevés au plus haut grade mais comprenez nos dirigeants ils ne peuvent pas récompenser ceux qui ont botté le cul à l'équipe de France championne du monde et championne d'Europe.

Ils préfèrent élever des ministres français au grade de l'ordre national du mérite.



Ferdi, après votre longue et très riche carrière vous êtes revenu à Ndoumbelane. En effet, vous êtes l'un des rares joueurs expatriés à investir dans la productivité économique dans ce pays, alors que vous aviez la possibilité de le faire ailleurs. Mais en y procédant vous avez fait montre de patriotisme Et c'est d'ailleurs la raison de votre déception mais Capi, ne renoncez pas je vous prie.



On comprend parfaitement votre déception mais Ferdi point besoin de vous rappeler que les dirigeants, les institutions que nous avons dans ce pays ne nous reflètent point, nous ne sommes pas comme eux,nous ne sommes pas ingrats. Non nous valons mieux que nos dirigeants corrompus et traitres, nous valons mieux qu'eux car nous vous ressemblons Ferdi.



Vous comprendrez aisément que nous avons besoin de vous, vous êtes une RÉFÉRENCE. Alors que vos vis-à-vis renferment en eux ce que notre société secrète de plus mauvais, et ils feront en sorte que vous partiez parce-que vous êtes ce qu'ils ne souhaitent pas voir c'est dire un Homme décomplexé, un combattant et un guerrier.

Ferdi, je vous demande après tout ce que vous avez fait pour ce pays de ne pas renoncer. De la même manière que vous vous êtes battu pour nous rendre fiers de l'Équipe nationale, je vous demande de le faire pour ne pas laisser la place à des ringards qui perpétuent la corruption et le népotisme. Quelques soient vos motivations Ferdi, pensez à nous, ne renoncez pas, ne partez pas, restez chez vous et battons-nous ensemble pour le drapeau, le peuple et la famille.

" Rew mi Da ngua si amm wall bayou kenn momouko !"



Papa Makhtar DIALLO, activiste et auteur.

Président du mouvement citoyen les "indignés" du Sénégal et

Président du mouvement Politique Sénégal R.E.C

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos