​« Le Sénégal et le Maroc : Trajectoires géopolitiques de deux Etas pivots en Afrique de l’Ouest et au Maghreb », le nouveau livre du Dr Serigne Saliou Samb

« Le Sénégal et le Maroc : Trajectoires géopolitiques de deux Etas pivots en Afrique de l’Ouest et au Maghreb » est le titre de l’ouvrage du Docteur Serigne Saliou Samb. La cérémonie de dédicace est prévue le vendredi 21 décembre 2018 à 16h à ISEG-UCAD, à la FSJP. Le prix de l'ouvrage est de 10 000F et 5000F pour les étudiants.



Docteur Serigne Saliou SAMB est journaliste de formation et de profession. Diplômé du CESTI (30e promotion), il a eu à exercer dans une dizaine de rédactions de la place (radio, télévision et presse écrite).



Il a été Directeur de la Rédaction de l’Observateur, Directeur de Publication de Le Pays Au Quotidien, Directeur de la TSL (devenue LCS), Rédacteur en Chef de FM Sénégal et Directeur de Publication de Rewmi Quotidien.



Titulaire d’un DESS en Sciences de l’Information et de la Communication et d’un Master II et Relations Internationales, M SAMB a également obtenu son Doctorat en Sciences Politiques (Mention Très honorable) à la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Par ce livre, suite logique de son excellente thèse reçue avec la mention « Très honorable » du Jury composé de Professeurs émérites, Dr Samb nous gratifie, à travers le cas sénégalo-marocain, d’une meilleure compréhension du passé, du présent et du futur d’un continent africain qui est bien assez entré dans l’Histoire.



N’en déplaise. Les « trajectoires géopolitiques » qu’il explique et explicite avec force arguments historiques, politiques et économiques, font incontestablement du Sénégal et du Royaume chérifien, des « Etats pivots » à l’Occident et au Septentrion d’une Afrique berceau de l’humanité.



Deux pays nourris respectivement au lait de la « Négritude » et à la sève de « l’Arabité », comme le relève avec pertinence l’auteur. La ressemblance est saisissante entre le pays de Léopold Sédar Senghor, chantre de la Négritude avec Aimé Césaire et Léon-Gontran Damas, et le Royaume de Sidi Mohammed ben Youssef le commandeur des croyants, plus connu sous le nom de Mohamed V, père de Hassan II et grand-père de l’actuel roi Mohamed VI. Le Sénégal et le Maroc sont donc deux pays au même destin.



A eux d’écrire ensemble leur destinée, en se fondant, comme le souligne Dr Samb, sur leurs points communs plus que frappants aux plans de la religion (islam soufi) dans le respect des autres religions, de l’arabo-africanité (négritude et arabité), de l’appartenance à l’OCI, de leur centralité sous régionale, de la défense de la cause palestinienne, de par leurs petites tailles démographiques et superficielles.



