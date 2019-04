​« Les députés sénégalais sont mal payés », selon Wilane

Le député socialiste Abdoulaye Wilane juge dérisoire les salaires perçus par les parlementaires sénégalais. Le Maire de Kaffrine affirme que beaucoup de sollicitations sociales pèsent sur les épaules des députés.



Abdoulaye Wilane est catégorique. Le salaire octroyé aux députés est dérisoire. « Un député a un million 300 mille francs, un véhicule et une dotation en carburant qui ne dépasse pas 300 litres », soutient le Maire de Kaffrine.



Des avantages insuffisants selon Abdoulaye Wilane au vu des charges sociales et familiales qui pèsent sur les parlementaires, « C’est avec cela qu’il est appelé à répondre aux sollicitations, les décès, les rencontres de restitution… Le député a une famille, des obligations, des épargnes pour aller à la Mecque », affirme-t-il dans les colonnes de Walf quotidien.

