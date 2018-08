​ Les nouveaux diplômés du CNFTPA invités à initier des projets innovants

Pikine (Dakar), 9 août (APS) – Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Oumar Guèye a invité, jeudi à Pikine, les sortants du Centre national de formation des techniciens de la pêche et de l’aquaculture (CNFTPA) à imaginer des projets innovants pour faciliter leur insertion dans le marché de l’emploi.



"Les jeunes (diplômés) peuvent mettre en place des projets innovants. Je les y invite" a dit M. Guèye en marge de la cérémonie de remise de diplômes aux 51 sortants du CNFTPA. La promotion 2018 a enregistré 4 mentions très bien et 21 mentions bien. Le ministre a estimé que "grâce au développement accéléré du secteur de l’aquaculture, plusieurs diplômés pourront s’insérer dans le marché de l’emploi".



"Comme vous êtes bien formés, respectez le travail, contribuez au développement du Sénégal et participez à la protection du secteur de l’aquaculture", a mentionné Oumar Guèye. Qui a longuement insisté sur l’utilité de la formation des jeunes pour le développement de la Nation.