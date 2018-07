​Boughazelli supplie Macky Sall d’accorder la grâce à Khalifa Sall

Seydina Fall Boughazelli, le coordonnateur de l’Alliance pour la république (APR) de Golf, a plaidé la grâce pour le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall en prison depuis 2017, pour escroquerie de deniers publics.



«Je supplie le Président Macky Sall d’accorder la grâce à Khalifa Sall. Le pardon est la marque des grands hommes et je crois dur comme fer que le Président Macky Sall en est un », dit Seydina Fall Boughazelli dans L’Observateur.



Khalifa Sall, le maire de Dakar en prison depuis mars 2017, a été condamné en première instance à cinq ans de prison pour escroquerie de deniers publics. Ses avocats avaient saisi l'instance ouest-africaine, en décembre 2017 et la Cour de Justice de la Cédéao a reconnu la violation des droits du maire de Dakar durant la procédure.



En conséquence, pour la Cédéao, la responsabilité des autorités judiciaires et policières du Sénégal est engagée et l'Etat est donc condamné à verser 35 millions de francs CFA à Khalifa Sall et à quatre autres personnes de la mairie qui ont été jugées avec lui.