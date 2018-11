​Deux nouveaux députés installés à l’Assemblée nationale du Sénégal

Le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a installé dimanche deux nouveaux députés, Abdoulaye Sadio et Bineta Mbaye Seck, dans l’hémicycle, pour remplacer respectivement Malamine Gomis et Khady Diouf décédés, a constaté l’APS.







"J’invite l’huissier à installer les députés Abdoulaye Sadio et Bineta Mbaye Seck sur leur siège en remplacement de nos deux collègues Malamine Gomis de Goudomp et Khady Ndiaye de Fatick arrachés à notre affection", a dit M. Niasse, à l’ouverture de la session budgétaire portant sur le projet de loi des finances de la gestion 2019.





"Les deux collègues décédés, Malamine Gomis et Khady Diouf, ont été respectivement élus sur la liste départementale de Goudomp et de Fatick de la coalition Benno Bokk Yakaar", a-t-il rappelé.





Le député Malamine Gomis, décédé le 24 octobre dernier, était également le président du Conseil départemental de Goudomp (Sud, région de Sédhiou).





Décédée le 7 octobre dernier, l’honorable députée Khady Ndiaye a été inhumée à Marlodj, dans le département de Fatick.