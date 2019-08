​Edouard Dj Edouardo: "Je ne connais pas Thiouthie Diop!"

​Edouard Dj Edouardo:

"Je ne la connais pas. Nous avons parlé pour la première fois en 2012. Elle a commencé par cette phrase : dix ans après tu veux me piler. C’est elle qui a commencé la conversation sexuelle. Je n’ai jamais été un prédateur sexuel. Elle a accusé a beaucoup de gens de viol à chaque fois qu’elle est souale dans les boites. Elle a accusé d’autres personnes de viol. Lorsque cette affaire s’est ébruitée en France, je me suis renseignée sur elle et on m’a dit qu’elle fait des scandales dans les discothèques. On n’a eu que deux conversations : une en 2012 et une autre en 2019. Retire moi de tes amies : Elle n’ pas accepté cela. On n’a jamais parlé au téléphone. Les échanges c’est sur Facebook. Je lui ai donné mon numéro pour qu’elle m’appelle mais elle ne l’a pas fait. 15800 vus quand elle a publié nos conversations sur sa page Facebook. J’ai 40 ans de carrière, je suis une personne publique. Tous les gens qui ont été jaloux en ont profité pour venir m’attaquer. Elles sont quatre filles qui ont l’habitude de faire des chantages aux hommes pour les soutirer de l’argent" a dit Dj Edouardo devant la barre du tribunal de Dakar.





S'agissant de cet esclandre, OBS a appris que DJ Edourdo a réclamé le franc symbolique. Il dit avoir déposé une plainte pour laver son honneur mais pas pour se battre monnaie.

L'avocat de la fille plaidé la relaxe pure et simple. Selon sa cliente devrait être félicitée parce qu'elle a rendu service à la société en dénonçant un prédateur sexuel.

Le parquet a requis l'application de la loi. L'affaire est mise en délibéré au 10 septembre prochain.



Observateur