​Eiffage dans l’œil du cyclone suite au décès de Papis Gelongal: Un Collectif citoyen contre les abus de l'Autoroute à Péage sur les fonts baptismaux, ce lundi

Sur Facebook, des Sénégalais du Sénégal et de la diaspora ont annoncé la mise sur pied d’un Collectif citoyen contre les abus de l'Autoroute à Péage ce lundi, pour dénoncer les nombreux manquements de la société Eiffage.



« Suite au décès tragique de Papis de Gelongal, un Collectif citoyen contre les abus de l'Autoroute à Péage sera mis sur pied ce Lundi 7 Mai 2018, pour saisir le procureur de la République sur les nombreux manquements de la société Eiffage. En l’absence d'une réaction des autorités publiques, nous citoyens ( y compris ceux et celles de la diaspora) devons mener le combat pour notre dignité et pour le respect de nos droits, étant donné que nous avons contribué à hauteur de 75% de nos impôts pour la réalisation de cet ouvrage privé.



Me Assane Ndiaye s'est porté volontaire pour être membre du pool d'avocats pour nous défendre contre la société Eiffage. Nous le remercions pour cet engagement et invitons d'autres à faire pareil ( Me Bamba Cissé ). Nous vous informerons du lieu et de l'heure de la réunion », peut-on lire sur Facebook.



Dernièremenet sur Leral.net, le député, Cheikh Bamba Dièye qui est un Ingénieur des Travaux publics, spécialiste en développement local, avait accusé et dénoncé au micro de Leral.net, la pénombre, voire le manque d’éclairage qui prévaut dans le service public de l’Autoroute à péage Dakar – Diamniadio. Ce projet, rappelons-le, est la résultante du Partenariat Public-Privé avec le concessionnaire privé, le groupe EIFFAGE.











Leral.net