​LD : Le Secrétariat Permanent confirme la convocation du Bureau Politique

Dans ce sens, le Secrétariat Permanent a entendu un rapport sur la mission du Bureau Politique conduite par le camarade Secrétaire général par intérim dans les fédérations de Ziguinchor le 27 janvier, d’Oussouye le 28 janvier, de Goudomp le 29 janvier , de Kolda le 30 janvier, de Médina Yoro Foulah le 31 janvier, de Vélingara le 02 février, de Sédhiou le 03 février et de Bakel le 05 février 2018.

Comme dans les précédentes missions, le camarade Nicolas Ndiaye Secrétaire général par intérim du parti et sa délégation ont procédé à des échanges fructueux avec les militants et les sympathisants des fédérations visitées sur la situation actuelle du parti et ses perspectives à moyen et long terme. Partout, les camarades se sont félicités de la mission du Bureau Politique et ont réaffirmé leur attachement au parti.

Le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique se réjouit du franc succès de cette tournée et adresse ses chaleureuses félicitations au Secrétaire général par intérim du parti et à sa délégation ; ainsi qu’aux Secrétaires généraux et les militants des fédérations visitées qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de la mission du Bureau Politique.

Le Secrétariat Permanent exhorte le Secrétaire général par intérim à poursuivre les missions d’information et de sensibilisation dans toutes les fédérations du parti conformément aux conclusions du Bureau Politique, en sa session du 21 octobre 2017.

Toujours sur la vie du parti, le Secrétariat Permanent, au cours de sa présente séance, a confirmé la convocation du Bureau Politique du parti pour ce 10 février 2018, ainsi qu’il en a été décidé par le Secrétariat Permanent en sa session du mercredi 31 janvier 2018.

Dès lors, il appelle tous les camarades membres du Bureau Politique à prendre toutes les dispositions utiles pour assister à la session du BP prévue ce samedi 10 février 2018, à Dakar.

leral.net