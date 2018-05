​Mass Thiam nommé Directeur Général de SENTEL GSM SA

Le Conseil d’Administration de SENTEL GSM SA lors de sa session tenue en date du 29 Mai 2018 à Dakar a pris acte de la fin de la mission de Madame Mitwa Kaemba Ng'ambi au poste de Directeur Général.



Le Conseil d’Administration adresse ses remerciements à Madame Mitwa Kaemba Ng'ambi pour sa contribution significative à ce poste et lui souhaite plein succès dans ses futures responsabilités.



Par ailleurs, le Conseil d’Administration a nommé Monsieur Mass Thiam en qualité de Directeur Général de SENTEL GSM SA.



Monsieur Mass Thiam, 47 ans est diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de Montréal et a occupé diverses fonctions dans des domaines d’activité variés sur une durée de plus de 20 ans parmi lesquelles :



• La Direction Commerciale (post-vente) Afrique de l’Ouest et du Centre d’Aggreko dans le domaine de l’énergie ;

• La Direction Générale de Teyliom Properties Sénégal dans le domaine de la promotion immobilière ;

• L’Administration de la Zone Economique Spéciale de Diass dans le domaine de la promotion des investissements ;

• La Direction Générale de PCCI dans le domaine de la gestion de la relation clients ;

• La Direction Génération d’Investissements et Communication à l’APIX dans le domaine de la promotion des investissements ;

• La Direction Stratégie Réseau d’ExxonMobil Afrique de l’Ouest dans le domaine de la distribution de produits pétroliers et la gestion de centres de profits ;

• La Direction des Systèmes de contrôle et d’intégrité d’ExxonMobil Afrique de l’Ouest dans le domaine du contrôle interne le domaine de la distribution de produits pétroliers et la gestion de centres de profits ;

• La Direction Commerciale du Réseau Mobil Sénégal dans le domaine de la distribution de produits pétroliers et la gestion de centres de profits ;



Le Conseil d’Administration adresse ses félicitations à Monsieur Mass Thiam et lui souhaite plein succès dans sa mission de relance des activités de SENTEL GSM qui devra se positionner comme un acteur majeur dans la création d’un écosystème numérique national pour le plus grand bénéfice de nos clients et aussi de notre pays le Sénégal.



Le Conseil d’Administration remercie aussi l’ensemble du personnel de SENTEL GSM qui est le fer de lance de notre ambition à opérer une véritable politique de rupture et les encourage à s’engager auprès de la Direction Générale pour réussir ensemble cette mission.



Monsieur Mass Thiam remercie le Conseil d’Administration pour le choix porté sur sa personne et s’engage à tout mettre en œuvre pour le repositionnement stratégique de SENTEL GSM qui nécessitera une politique d’investissement agressive associée à des actions de rupture conduites par des équipes compétentes, talentueuses et motivées. L’objectif ultime étant de démocratiser l’accès à nos services à tout moment et pour tous nos clients.



Le Conseil d’Administration prend acte de cet engagement et réitère son soutien et sa disponibilité à Monsieur Mass Thiam.



Yérim Abib Sow

Président du Conseil d’Administration de SENTEL GSM SA