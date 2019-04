​Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique : les services du ministre Abdou Karim Fofana

MINISTÈRE DE L’URBANISME, DU LOGEMENT ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE



1° Cabinet et services rattachés :



– Inspection interne ;

– Service de la Communication et de la Documentation ;



2° Secrétariat général et services rattachés :



– Cellule de Passation des Marchés publics ;

– Cellule des Etudes et de la Planification ;

– Cellule Genre et Equité ;

– Cellule des Affaires juridiques ;

– Cellule Informatique ;

– Bureau des Archives ;

– Bureau du Courrier commun.



3° Directions :



Direction générale de l’Urbanisme et de l’Architecture

– Direction du Développement urbain durable, de la Planification urbaine et de la Réglementation ;

– Direction de l’Urbanisme opérationnel ;

– Direction de l’Architecture ;

– Direction des Pôles urbains ;

– Bureau administratif et financier,

– Centre de Documentation.



Direction générale de la Construction et de l’Habitat

– Direction de la Promotion de l’Habitat social ;

– Direction de la Construction ;

– Inspection générale des Bâtiments ;

– Centre de Documentation.



Direction générale du Cadre de vie et de l’Hygiène publique

– Direction des Paysages urbains et des Espaces publics ;

– Direction de la lutte contre les Encombrements ;

– Direction de la Propreté et de l’Hygiène publique ;

– Direction de la Sensibilisation et du Partenariat institutionnel.

– Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations ;

– Direction de la Régulation et du Suivi des politiques de logement ;

– Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.



4° Autres administrations :



– Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP) ;

– Agence de la gestion du patrimoine bâti de l’Etat (AGPBE) ;

– Fondation Droit à la Ville ;

– Projet de Construction de Logements sociaux et de Lutte contre les bidonvilles ;

– Unité de Coordination de la Gestion des Déchets solides (UCG).



