​Révélations exclusives sur l'imbroglio Pape Alé 2STV : Pourquoi le face to face Abdoulaye Sarr / Ousmane Sonko n'a pas eu lieu?

Des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux pour des pétitions et des soutiens dénonçant la « censure » de Pape Alé Niang par la 2STV par El Hadj Ndiaye. Il a été en invoqué le fait qu’il a été sanctionné pour avoir invité exclusivement Ousmane Sonko, le jour du 31 décembre 2018 en édition spéciale pour décrypter le message de la Nation du président Macky Sall. Et que cela a irrité, par la suite, le régime de Macky Sall et El Hadji Ndiaye qui l’a rangé au placard. Leral.net a fait son enquête.



Mais, la matérialité des faits est la suivante : Pape Alé Niang a mis sur le plateau Ousmane Sonko dans les habits d’un futur président, en arguant qu'il l’avait fait avec Macky Sall un 31 décembre 2011, deux mois, avant l’élection présidentielle de 2012.



C’était là une vitrine politique contestataire et véhémente en Prime time pour démonter la "politique émergente" de Macky Sall quelques minutes, après le message de la Nation du président Macky Sall. Partageant le plateau de 2stv avec Mouth Bane de Dakar Times et du doyen Babacar Dione, Ousmane Sonko a critiqué à boulets rouges le Plan Sénégal Emergent (PSE), suite au message télévisé du président de la République.



Abdoulaye Diouf Sarr débarque à la 2STV



Mais, le plus cocasse dans cette affaire est que Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la Santé et de l’Action sociale s’était déplacé sans crier gare dans les locaux de la 2STV avec quelques sympathisants de l’Alliance de la République (APR) pour réclamer sa place sur être sur le plateau spécial 31 décembre 2018. C'était dans le but d’équilibrer le débat avec Ousmane Sonko, afin de ne pas lui laisser un boulevard d’expression et de contestation unidirectionnel du discours de fin d’année du président de la République, sans une riposte de taille de la mouvance présidentielle. Mais, Pape Alé Niang, ayant déjà défini les contours de son émission politique, avait dit niet à l’homme fort de Yoff.



Plus coasse encore pour nous répéter, c’est que le boss El Hadj Ndiaye s’est aussi déplacé illico presto à la 2STV pour participer à cet imbroglio de minuit. Et la suite, on la connaît, c’est un clash qui n’a pas encore révélé toute sa vérité, d’autant que Pape Alé Niang a promis d’autres lives croustillants sur son site Dakarmatin qui a été très longtemps était présenté comme une propriété de Ousmane Sonko, avant que l’information ne soit démentie officiellement.



Pape Alé Niang est-il à équidistances des chapelles politiques ?



Dans la Charte de déontologie de Munich (ou Déclaration des devoirs et des droits des journalistes), signée le 24 novembre 1971 à Munich et adoptée par la Fédération européenne des journalistes, qui est une référence européenne concernant la déontologie du journalisme,, » il y est mentionné de « ne pas jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste » ; mais aussi de « n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs et de « refuser toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction ».



Où se situe Pape Alé Niang par rapport aux directives de l’éthique et de la déontologie édictées dans la Charte de Munich. Pape Alé Niang est-il un journaliste équilibré ou un propagandiste invétérée? ...même s’il l’a fait contre Abdoulaye Wade et aujourd’hui contre Macky Sall. Bref, une logique dans ses idées et convictions. Le journaliste doit-t-il être un activiste ou doit-il rester à équidistance de toutes les chapelles politiques ?



El Hadji Ndiaye, Pdt du C.A de la Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS – SA).



Autre bizarrerie et conflit d’intérêt reste qu’il faut rappeler que le Président Macky Sall avait nommé le 09 mai 2018, au Palais de la République le patron de la 2STV, El Hadji Ibrahima Ndiaye, Président du Conseil d’Administration de la Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS – SA). Une nomination qui a commencé par être décriée par certains acteurs qui y voient un conflit d’intérêt, si on sait que El Hadji Ndiaye est le patron de la 2stv.



Pourtant, dernièrement, Yakham Mbaye, DG du journal Le Soleil, alors ministre Secrétaire d’Etat à la Communication, avait adressé une mise en demeure au Pdg de la 2Stv, El Hadji Ndiaye, suite à l’émission du 20 janvier 2017 «Le Grand Rendez-vous» de la chaîne 2Stv, au cours de laquelle le chroniqueur Mamadou Sy Tounkara avait été accusé d’avoir fait l’apologie de la lutte armée en Mauritanie. Yakham Mbaye avait alors menacé le Pdg de la 2Stv, qu’en cas de récidive, l’Etat prendrait toutes ses responsabilités, en procédant notamment au retrait de la licence d’exploitation.



A l’époque, Bécaye Mbaye et Pape Alé Niang himself, de façon ostentatoire, avaient fait un plateau pour tirer à boulets rouges sur Yakham Mbaye. Pape Alé Niang avait lancé cette fameuse phrase « Nit day moytou doundou khop bala mouy dougueu ci pakh».



Rappelons que 2sTV est la deuxième chaîne de télévision sénégalaise. Elle est détenue à 100 % par El Hadji Ibrahima Ndiaye, administrateur de la chaîne. Créée en 1999, ORIGINES SA s’est constituée en une société anonyme de droit sénégalais spécialisée dans la production audiovisuelle.



Un positionnement qui lui permet de devenir assez rapidement, le plus grand complexe d’activités culturelles du Sénégal. Les nombreux investissements réalisés dans le cadre de son développement, ont également permis à la société holding de diversifier et d’étoffer ses activités pour en arriver aux réalisations suivantes : en 2005, à la création de la première chaîne de télévision privée du Sénégal dénommée « 2STV » ; en 2006, à la création de la deuxième chaîne de télévision du Groupe ORIGINES SA dénommée « 2STV » Racines » et à la mise en service de la radio « ORIGINES FM ».



