Tiger Woods en couple avec son ex belle-fille : La réaction de Trump

Le président américain Donald Trump s'est dit lundi, "très heureux" pour son ex belle-fille et le golfeur Tiger Woods, qui ont annoncé être en couple la semaine dernière.



" Je suis très heureux pour les deux, je veux juste qu'ils soient heureux tous les deux. (...) Ils sont tous les deux formidables ", a déclaré M. Trump face à des journalistes.



Le milliardaire républicain a expliqué avoir été mis au courant par Tiger Woods lui-même, qui l'a personnellement informé de sa relation avec Vanessa Trump, l'ex épouse de son fils Donald Trump Jr.



" J'ai joué au golf avec lui plusieurs fois au cours du mois dernier, et c'est un gars fantastique et un athlète fantastique, et il m'en a parlé, et j'ai dit: +Tiger, c'est bien+ ", a-t-il raconté.



Le golfeur, connu pour être très discret sur sa vie privée, s'est fendu d'un message inhabituel sur X, la semaine dernière, pour annoncer sa relation avec Vanessa Trump.



L'ex belle-fille du président a également posté une photo d'elle et du golfeur, pour confirmer leur relation. Elle a divorcé de Donald Trump Jr. en 2018, après treize ans de mariage.



Cette annonce de Tiger Woods aurait autrefois été impensable, lui qui a renommé son yacht "Privacy" ("Vie privée").



La vie privée du golfeur avait déjà été exposée au grand public après la révélation en 2009 de ses nombreuses infidélités, qui ont créé un scandale retentissant dont s'est délecté la presse people.



A la suite de celles-ci, il s'est séparé de sa femme, la mannequin suédoise Elin Nordegren, avec qui il a deux enfants.













AFP