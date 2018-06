​Wally et Thione Seck en deuil : Adja Diouf, sœur de Kiné Diouf Diaga, rappelée à DIEU

La jeune star de la musique sénégalaise et son groupe sont en deuil. Waly Seck est frappé à double titre par cette triste nouvelle. Car, la défunte, Adja Diouf, est la mère de son manager Aziza, mais aussi…sa tante, la sœur de sa maman Kiné Diouf Diaga.



Last but not least, Adja Diouf a été aussi une des veuves de feu Doudou Ndiaye Rose.



Un communiqué donne la triste information, en précisant que la levée du corps est prévue à 14 heures à la Mosquée d’Ouest Foire.



Leral.net compatit et s'associe à la douleur de la famille éplorée, qu'Allah Lwe Miséricordieux accueille la défunte en Son Paradis Firdawssi.