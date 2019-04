Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici *« J’ai 12 ans, j’emmène mon père à la Mecque »: Cheikh BA et son association Proxim innovent. * Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2019 à 01:43 | | 0 commentaire(s)| Faire des enfants de la Médina des citoyens modèles en 2035, tel est le défi que s’est lancé Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane BA, Directeur Général des Impôts et des Domaines par ailleurs Président de la Cellule d’Appui pour le Triomphe du Benno (CATB). Ce dernier a rencontré hier, dans son quartier de la Médina, les 100 jeunes qu’il accompagne depuis un an dans un grand projet appelé « challenge 2035 ».



2035, c’est dans une quinzaine d’années et le directeur Général des Impôts et Domaines, Cheikh Ahmed Tidiane BA a fait le pari, avec son association, de faire de ces 100 jeunes du camp des adolescents, des citoyens et des Medinois modèles. Ces jeunes filles et garçons qui ont été sélectionnés, sur la base des résultats scolaires, comptent relever ce défi et ils l’ont fait savoir hier à leur parrain.

C’est justement dans le cadre de ce magnifique projet que s’inscrit la cérémonie d’hier avec le slogan « J’ai 12 ans, j’amène mon père à la Mecque ». Il s’est agi de récompenser les élèves ayant obtenu les meilleures notes en octroyant, grâce à l’association Proxim, des billets aux parents des élèves gagnants du tirage au sort.

Au cours de la rencontre, le Directeur Général des Impôts et des Domaines a exhorté les enfants à cultiver l’excellence et a surtout suggéré aux parents un suivi plus rigoureux des enfants surtout sur le plan scolaire.

Les deux billets mis en jeu ont été gagnés par, respectivement, Aminata Nabi Sall élève en classe de CM1 à l’école Anne Marie Javouhey et Ady Touré de l’école Mour Diop. Leurs performances scolaires n’auront pas laissé insensible l’assistance.

Enfin le Directeur Général des Impôts et des Domaines a saisi cette occasion pour divulguer la liste des pèlerins du mouvement pour cette année 2019.



