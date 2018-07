Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici [ 05 Photos] Alors que le monde du football parle de son transfert à la Juve, Cristiano Ronaldo sur une plage en Grèce avec... Rédigé par leral.net le Mardi 10 Juillet 2018 à 19:54 | | 0 commentaire(s)|

Alors que le monde du football international digère son transfert à la Juve… CR7 ne pourrait pas être plus détendu – chillin ‘sur une plage en Grèce.

TMZ Sports a des photos de Ronaldo lundi après-midi devant un hôtel 5 étoiles à Messinia, en Grèce … où il a attrapé quelques rayons avec sa petite amie (peut-être fiancée?), Georgina Rodriguez .

Des témoins nous ont dit que Ronaldo et son équipe avaient leur propre espace privé – avec une énorme équipe de sécurité privée.

On nous dit qu’il semble que Cristiano compte entre 15 et 20 personnes … y compris plusieurs membres de sa famille et ses enfants.

Une source affirme que CR7 est logé dans une immense villa privée sur la plage – et quand il ne bronche pas sur le sable, il est chauffé dans des voiturettes de golf (comme un patron!).













DAKAR BUZZ





Accueil Envoyer à un ami Partager