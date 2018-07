07 Photos: Après le Mondial, Keita Baldé Diao en vacances avec sa copine

Keita Baldé Diao, né le 8 mars 1995 à Arbúcies, est un footballeur international sénégalais, évoluant au poste d’attaquant à l’AS Monaco.ossédant la double nationalité hispano-sénégalaise, Keita Baldé Diao décide d’évoluer pour le Sénégal.



Il effectue son premier match avec les lions du Sénégal le 26 mars 2016 contre le Niger (match de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations de 2017 au Gabon). Ce jour-là, le Sénégal l’emporte sur le score de 2-0. Le samedi 3 septembre 2016, lors de la 6e et dernière journée des qualifications pour la coupe d’Afrique des nations de 2017 au Gabon, Diao Baldé ouvre le score pour le Sénégal contre la Namibie. Après un raté de Younousse Sankharé, le joueur de la Lazio marque dans le but vide à la 32e minute, inscrivant ainsi son 1er but en sélection.



























