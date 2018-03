08 mars 2018 : Leral.net célèbre la Journée internationale des femmes...à partir de ce mardi 06 mars

La Journée internationale des femmes est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. C'est un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations, sans égard pour les particularités, qu'elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques.



C'est une occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées, et surtout, de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes.



Leral.net ne sera pas en reste et a décidé de célébrer la femme dans toute sa splendeur. Dès demain mardi, Leral.net vous proposera de célébrer la femme dans toute sa diversité, avec des articles et des vidéos inédites. Rendez-vous est donc pris pour demain mardi…











La Rédaction de Leral.net