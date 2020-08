1/2 finale LDC - Babacar Ndiaye vs Gana Guèye - Au moins un Sénégalais sera en finale La première demi finale de la Ligue des Champions "Final 8" qui aura lieu ce vendredi aura la particularité d'opposer deux sénégalais, Idrissa Gana Guèye, joueur au PSG et Babacar Ndiaye, le "Team Manager" de Leipzig.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Août 2020 à 07:47 | | 0 commentaire(s)|

Au moins un sénégalais sera en finale de la Ligue des Champions, entre Babacar Ndiaye et Idrissa Gana Guèye étant respectivement à Leipzig et le Paris Saint-Germain.



Si le milieu parisien est incertain à cause d'une douleur, l'autre sénégalais, Babacar Ndiaye sera bien présent comme à son habitude, depuis trois (3) ans qu'il est Team Manager.



Quelque soit l'issue de la rencontre, le Sénégal sera à l'honneur et un an après Sadio Mané qui a brandi la Coupe, un autre sénégalais peut en rêver.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos