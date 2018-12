1 an de l’AIBD : Les travailleurs dressent un bilan négatif Ce vendredi 7 décembre 2018, l’Aéroport International Blaise Diagne souffle sa première bougie. Une occasion pour nos confrères de Yérimpost de donner la parole aux travailleurs de l’AIBD.

En ce jour anniversaire, le sentiment le mieux partagé est la déception. Réunis autour d’un collectif, les travailleurs de l’aéroport étalent leurs souffrances. Des salaires misérables, une Ipm refusée dans 70% des structures, absence d’un syndicat, tels sont les maux dont souffrent ces travailleurs.



Bocar Sy, le porte-parole du collectif, estime qu’en transférant l’aéroport de Yoff à Diass sans aucune assistance aux employés, l’Etat a commis ce qui est assimilable à un infanticide. Né il y a à peine 1 an, l’AIBD souffle sa première bougie dans la douleur.

