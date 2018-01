10 Citations d’Oprah Winfrey pour remplir ton année de gratitude

Productrice, animatrice, coach, femme d’affaires, milliardaire… On ne présente plus l’impressionnant CV d’Oprah Winfrey ! Et il n’y a pas que d’un point de vue professionnel que l’on peut prendre exemple sur elle, mais aussi dans sa façon de vivre sa vie. Oprah croit définitivement au Pouvoir de la Gratitude, pour pouvoir avoir et vivre sa meilleure vie. Voici les leçons qu’elle nous en apprend et elles sont essentielles.



« Chaque matin quand j’ouvre mes rideaux pour avoir ce premier regard sur ma journée, peu importe le temps de cette journée – qu’il pleuve, qu’il brume, qu’il soit couvert ou ensoleillé – mon cœur se gonfle de gratitude. J’ai une autre chance. »





« Être tout le temps reconnaissant, ce n’est pas facile. Mais c’est quand tu te sens le moins reconnaissant que tu as le plus besoin de ce que la gratitude peut te donner : la perspective. La gratitude peut transformer n’importe quelle situation. Elle modifie ta vibration, te déplace de l’énergie négative à l’énergie positive. C’est le moyen le plus rapide et le plus facile d’apporter des changements dans ta vie. »





« La meilleure chose que tu puisses faire pour changer ta vie aujourd’hui, c’est de commencer à être reconnaissant pour ce que tu as maintenant. Et plus tu es reconnaissant, plus tu as. »





« Je vis dans un espace de gratitude – et pour cela, j’ai été récompensée un million de fois. J’ai commencé à dire merci pour les petites choses, et plus je devenais reconnaissante, plus ma générosité augmentait. Ce sur quoi tu te concentres, s’expand. Quand tu te concentres sur la bonté dans la vie, tu en crées plus. »





« Je suis certaine que c’est seulement en possédant qui et ce que tu es que tu peux entrer dans la plénitude de la vie. Je suis désolée pour quiconque croit au mythe qu’on puisse être ce qu’on était avant. Le chemin de ta meilleure vie, n’est pas le déni. C’est posséder chaque moment et le revendiquer ici et maintenant … Et je suis reconnaissante pour chaque âge que je suis bénie d’avoir. »





« Certains jours, la conscience de la sainteté et du caractère sacré de la vie me fait me mettre à genoux avec gratitude. J’essaie toujours de comprendre que la petite fille du Mississippi qui a grandi en gardant son nez dans un hangar, vole maintenant dans son propre avion – mon propre avion! – en Afrique, pour aider les filles qui ont grandi comme elle. »





« Je vis dans un état de contentement exalté (ma définition du bonheur), alimenté par une passion pour tout ce à quoi je m’engage : mon travail, mes collègues, ma maison, ma gratitude pour chaque souffle de liberté et de paix. Et ce qui le rend plus doux, c’est de savoir avec certitude que j’ai créé ce bonheur. C’était mon choix. »



« Voici le cadeau de la gratitude : D’abord, pour le ressentir, votre ego doit s’isoler. Ce qui se manifeste à sa place, c’est une plus grande compassion et une plus grande compréhension. Au lieu d’être frustré, vous choisissez l’appréciation. Et plus tu deviens reconnaissant, plus tu dois en être reconnaissant. »





« Où que tu sois dans ta vie, j’espère que toi aussi, tu rencontreras des défis. C’est une bénédiction de pouvoir leur survivre, de pouvoir continuer à mettre un pied devant l’autre – d’être en mesure de faire l’ascension de la montagne de la vie, sachant que le sommet est toujours devant. Et chaque expérience est un enseignement précieux. »



« Sois reconnaissante de ce que tu as ; tu en auras plus. Si tu te concentres sur ce que tu n’as pas, tu n’en auras jamais assez. »











Source : femme d’influence