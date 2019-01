"10 cours de la nation": Thérèse Faye répond à Thiat et Kilifeu et invite le Procureur s’autosaisir

La coordonnatrice de la Cojer (pouvoir), Thérèse Faye n'a pas attendu longtemps pour apporter la réplique à Thiat et Kilifeu, après la diffusion sur Internet d’un clip intitulé «10 cours à la Nation » ou « Discours à la Nation », dans lequel ils s’attaquent violemment au président Macky Sall et plusieurs personnalités du pouvoir ainsi que leurs alliés. Selon elle, les deux rappeurs du groupe « Keur Gui » ont insulté les institutions de la République et le procureur de la République doit s’autosaisir sur cette affaire. "Ces gens-là (Thiat et Kilifeu) ont atteint un certain niveau d’impolitesse. Ils ne pas respectent pas nos institutions. (Car), être contre le pouvoir ne pas dire avoir un certain forme d’irrespect envers la première institution qu’est le chef de l’Etat et de son gouvernement », assène-t-elle, interrogée par la RFM. «Nous demandons la justice, particulières le procureur de faire son travail. Tout le monde doit être traité au pied égalité devant la loi. Et nous lui demandons d’aller jusqu’au bout ».

