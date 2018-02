10 millions aux députés : La conférence des présidents dément Sonko, Decroix "outré et choqué"

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Février 2018 à 08:45

Les 10 millions FCFA alloués aux députés en guise d’indemnité ne sont que le fruit de l’imagination de Ousmane Sonko. La conférence des présidents qui s’est réunie, hier mardi, sous la houlette de Moustapha Niasse, a formellement démenti les allégations du leader du Pastef.



Selon des sources du journal Les Echos, aussi bien les membres de l’opposition, Mamadou Diop Decroix, Déthié Fall, représentant des non-inscrits, que les députés de la majorité présidentielle, ont démenti la déclaration. « Cette information est mensongère et n’existe que dans l’imaginaire de Sonko. Dans aucune instance, cela n’a été évoqué encore moins envisagé », ont-ils dit.



Mamadou Diop Decroix ne s'en est pas arrêté là. D'aprés le journal, le leader d'And Jëf/Pads s'est dit "outré et choqué" par ces accusations de Sonko. Il a aussi confié qu'un des responsable de son parti l'a interpellé dans ce sens et qu'il a catégoriquement démenti.

