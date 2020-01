10 millions par jour pour le dialogue national : Mamadou lamine Diallo persiste signe et répond à Diop Decroix Mamadou Lamine Diallo persiste dans sa position, à propos du dialogue national, réitérant que « les résultats de ces discussions sont connus d'avance et ils ne seront d'aucun intérêt pour le peuple sénégalais ». Invité de par Aïssatatou Diop ce dimanche, le leader du mouvement Tekki a encore soutenu que le dialogue national nous « coûte 10 millions par jour », soulignant que « ce n'était pas à Mamadou Diop Decroix de me répondre ». « J'ai voulu donner des indicateurs précis. Je veux être vigilant car c'est un deal politique qui est derrière cette initiative de Macky Sall, pour légitimer les décisions prises avant l'heure », a-t-il poursuivi, à propos du chiffre qu’il donne.

