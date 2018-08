10 photos : GuiGui et Oumou Sow en duo : C’est comme Beyonce et Rihanna

( 05 Photos ) , Oumou Sow , Guigui Sarr ,préparent ,une surprise















C’est un reve devenu réalité! Guigui faisait part de son désir d’enregistrer avec Oumou Sow depuis fort longtemps, ce sera chose faite grâce au single qu’elles sont entrain de concocter dans un studio de la place. A en croire Sunustars.tv » ce single est un morceau que Guigui avait déjà enregistré en solo pour son futur album mais qu’elle n’avait finalement pas retenu.Ainsi la reine du pop mbalax et l’interpète de FLY TO FLY se sont rencontrées afin de réfléchir à une idée de duo; Guigui ayant à plusieurs reprises fait part de son désir d’enregistrer avec Oumou Sow… le morceau sur lequel elles se sont arrêtées , sera – en plus d’une sortie single – réédité sur le prochain l’album de GuiGui.



sunustars