Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 10 signes qui vous montrent qu’elle vous trompe ! Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Janvier 2018 à 13:06 | | 0 commentaire(s)|

Il n’y a rien de plus douloureux au monde que de se réveiller un bon matin et d’apprendre que la femme à qui vous avez accordé votre temps, vos sentiments et toute votre vie vous trompe ! La société a peint une image assez stéréotypée selon laquelle les hommes ne s’engageraient pas à vie avec une seule femme. Pourtant ce type de cliché est faux car une grande majorité d’hommes recherchent une compagne de vie et sont prêts à faire n’importe quel sacrifice une fois qu’ils se rendent compte qu’ils ont à faire à la bonne personne avec laquelle ils pourraient bâtir une relation saine et durable. Mais cela malheureusement n’est qu’un seul élément de l’équation dans une relation.

1. Elle a soudainement un intérêt injustifié pour votre routine La différence est assez mince entre une femme collante et une autre qui devient subitement curieuse. Si son motif pour avoir demandé à en savoir plus sur votre emploi du temps est autre que de passer plus de temps ensemble, il serait alors temps d’avoir quelques soupçons.

2. Elle est devenue particulièrement distante La longévité de toute relation dépend essentiellement de la qualité et la quantité de communication entre les deux partenaires. L’un des signes les plus inquiétants à surveiller est lorsque votre partenaire donne une étrange impression de retrait doublée d’un manque de communication. Gardez toujours à l’esprit que les secrets engendrent des mensonges.

3. Son téléphone devient sa possession la plus précieuse Il est certain que les réseaux sociaux ont généré une multitude de possibilités et de divertissement, ce qui n’est pas sans inconvénient. Rares sont ceux qui pourraient imaginer qu’un homme en vienne à fouiller le téléphone de sa compagne, mais quand cette dernière devient trop possessive et discrète dans tout ce qui la concerne, c’est qu’elle doit avoir des choses bien « louches » à cacher !

4. Son intérêt pour la romance et le sexe diminue drastiquement Sans intimité physique, votre relation n’est rien de plus qu’une amitié. Il n’est pas seulement question de sexe, le contact physique prend aussi la forme de baisers, câlins et autres flirts, qui sont en réalité des attributs essentiels d’une relation saine et romantique. Si elle présente un sérieux manque d’intérêt pour la romance et le sexe avec vous, son partenaire, c’est qu’elle en a sans doute avec quelqu’un d’autre.

5. Elle achète une nouvelle lingerie, mais pas pour vous Puisque nous discutons toujours de l’intimité physique, il serait convenable de mettre l’accent sur un énorme panneau d’avertissement que les hommes ont tendance à ignorer. Si jamais elle achète de la lingerie sexy et qu’elle ne la porte jamais pour vous faire plaisir ou lors de moments intimes, c’est qu’il pourrait y avoir de quoi s’inquiéter.

6. Elle est constamment à l’affût en ce qui vous concerne Une autre caractéristique essentielle d’une relation épanouissante est le respect. La façon dont vous vous parlez, traitez et agissez l’un envers l’autre en dit long sur le respect que vous avez l’un pour l’autre. Quand une femme se froisse et pointe systématiquement vos défauts et cherchent « la petite bête » pour la moindre chose, cela pourrait être sa façon de saboter la relation en faveur d’une autre.

7. Un nouvel ami inattendu apparaît dans sa vie Certaines personnes croient que les hommes et les femmes sont incapables d’être amis, surtout lorsque les niveaux d’attraction sont supérieurs à la moyenne. Une affirmation pouvant être validée par plus d’un témoignage de personnes ayant trompé leur partenaire avec un « nouvel ami ». La nature du contact avec cet « ami » en dit long sur le type de lien créé.

8. Elle est évasive quand vous la confrontez Si vous avez eu suffisamment de courage et de franchise pour la confronter à vos soupçons d’infidélité et que sa réponse est alambiquée et vague, c’est qu’elle a quelque chose à se reprocher. Tout ce qui est en deçà d’un refus ferme est signe de danger.

9. Elle rentre en sentant différemment Au fil du temps, vous apprenez sans doute quelle fragrance votre compagne aime. Si jamais vous sentez un parfum différent sur elle, et que sa réponse à la question est évasive ou nerveuse, c’est que le parfum que vous avez senti est celui d’un autre homme.

10. Elle vous raye entièrement de sa vie Croyez-le ou non, mais certaines personnes peuvent être si lâches qu’elles choisissent de vous éjecter de leur vie de façon inattendue plutôt que d’être honnêtes au sujet de leurs actes répréhensibles et de leur infidélité. Et si, toutefois, vous essayez d’obtenir une explication, vous n’aimerez sans doute pas ce que vous allez entendre.





Accueil Envoyer à un ami Partager