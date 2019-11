10,2 milliards de budget pour la Présidence: le député Cheikh Mbacké Bara Dolly s’insurge Le budget de 10, 2 milliards alloué à la présidence de la République pour l’année 2020, est trop élevé. C’est l’avis du président du groupe parlementaire "Liberté et Démocratie", Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly.

« Je ne comprends pas pourquoi on doit allouer un budget de 10 milliards, 260 millions de francs CFA à la présidence de la République, alors que les priorités sont ailleurs », a-t-il dit, hier, lors de l'examen du projet de Loi de Finance rectificative pour l'année 2019.



Il a souligné que sous Me Abdoulaye Wade, ce budget était de 4 milliards 200 millions francs CFA. Et de déplorer que ceux qui jugeaient ce montant élevé, se taisent aujourd’hui.

