112kg de chanvre indien saisis à Kébémer

Cent douze kilos de chanvre indien saisis et 4 individus arrêtés. C’est le bilan de l’opération de sécurisation menée à Kébémer le lundi 7 mai dernier, par les éléments du commissariat de police de ladite ville.



Les hommes du commissaire Malick Dieng ont, en effet, au cours d’une patrouille de routine aux alentours du foirail, mis la main sur A Aidara, arrêté en possession de 2 cornets de chanvre indien. Cuisiné, il est passé aux aveux, en dénonçant son fournisseur, un certain C. Sow. Ce dernier, selon les enquêteurs, écoulait l’herbe qui tue au niveau de plusieurs marchés hebdomadaires.



S’il a été arrêté avec un seul cornet par-devers lui, une perquisition dans son domicile a permis de mettre la main sur 2 sacs de chanvre indien qui pèsent au total 112kg. Outre ces deux personnes, deux autres individus ont aussi été arrêté lors de cette opération de sécurisation.



Selon le commissaire Dieng qui a tenir une conférence de presse à l’issue de cet exercice, il s’agit de A S et de D. respectivement alpagués pour offre et cession, et consommation de chanvre indien.















