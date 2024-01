12e édition Prix Ragnée : Papa Alioune Sakho, désigné Meilleur jeune patron de presse, exprime sa gratitude

" Je tiens tout d’abord à remercier tous les membres du jury du prix Ragnée sur le choix porté sur ma modeste personne, pour recevoir le prix du Meilleur jeune patron de presse. Cette reconnaissance me touche profondément et je tiens à exprimer ma sincère appréciation à l’ensemble des équipes qui ont contribué à cette distinction honorifique ", a affirmé le plus jeune patron de presse du Sénégal.



M. Sakho de dire également : « Il y a exactement 18 mois que j’ai mis sur pied, une agence de communication VCOM MEDIA, puis un organe de presse, le GPSN groupe, éditeur de votre nouveau quotidien en vogue « le Grand Panel. Je pense que la vidéo a été explicite. Recevoir un tel prix est une source de fierté, non seulement pour moi en tant qu’individu, mais surtout pour l’équipe exceptionnelle de VCOM et du Grand Panel », a-t-il indiqué.



Selon le meilleur jeune patron, le rôle de la presse au-delà de la diffusion de l’information, incarne un acte de devoir citoyen et un devoir, une responsabilité sacrée de rapporter la vérité, d’interpeller les consciences et de servir l’intérêt public. « Etant acteur de ce quatrième pouvoir, nous portons la lourde responsabilité de contribuer à une société éclairée, informée et engagée », a-t-il soutenu.



« Je tiens à exprimer ma reconnaissance, à nos lecteurs, à nos internautes et à nos abonnés, pour leur soutien indéfectible, qui est le moteur qui alimente notre passion pour la presse », a-t-il indiqué.



« Nous nous engageons à rester une source fiable d’information, crédible et attentive aux besoins des Sénégalais, en conclusion, je réitère ma reconnaissance pour cette nomination prestigieuse que je porte avec toute humilité et je dédie ce prix à toute l’équipe du Grand Panel et de VCOM médias », a-t-il laissé entendre.



Pape Alioune Sakho, meilleur jeune patron de presse rend hommage à ses mentors



Ayant reçu, le prix du Meilleur jeune patron de presse, le directeur de VCOM MEDIA, de Sn Group, éditeur du journal "Le Grand Panel", Papa Alioune Sakho, n’a pas manqué de remercier et rendre hommage à ses mentors.



« Egalement, ces personnes qui ont marqué ma carrière. Je pense à l’honorable président Dr. Malick Diop, à M. Abdou Salam Fall, pdg de Seneweb, à M. Boubacar Diallo, Directeur de ITV», a ajouté le jeune entrepreneur.



« Je dédie ce prix à ma charmante épouse, ici présente, ma source d’inspiration Mme Sakho, la grande dame à mes côtés. Je dédie ce prix à toute ma famille de Dakar, en passant par Mbour, à tous résidents de la commune de Fann Point E, Amitié, plus particulièrement l’ensemble des Fannois, mon quartier natif Fann Hock, ma fierté. »



Alioune Sakho exprime sa gratitude à Moustapha Bâ, Ibrahima Ndiaye, Abdou Karim Sall et Pape Mademba Bitèye. Des personnalités étatiques qui ont également apporté leur soutien à tous les niveaux, à ce jeune entrepreneur, qui participe activement au développement de son pays.



Croyant à son projet et potentiel, le patron de presse leur a exprimé toute sa gratitude. « Je remercie ces personnalités qui ont apporté leur soutien indéfectible à l’entrepreneuriat des jeunes, je veux citer le ministre Moustapha Bâ, le Directeur général Ibrahima Ndiaye, le Directeur général de l’Ageroute, je veux citer également le directeur Abdou Karim Sall, ici présent et le directeur Pape Demba Bitèye. »