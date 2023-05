13e édition du Poesam : Sonatel lance au Sénégal, la campagne d’inscription

«Depuis 2011, le Poesam récompense les projets innovants de Start-ups, fondés sur les technologies de l’information et de la communication et ayant un impact sociétal positif en Afrique et au Moyen-Orient dans les domaines de l’éducation, de la santé, du e-commerce, de l’agriculture et répondant aux objectifs de développement durable. Engagé, le groupe souhaite contribuer au développement socioéconomique, soutenir l’innovation sociale et environnementale et encourager l’entreprenariat », lit-on dans le communiqué.



A travers Orange Digital Center Sénégal, précise-t-on, Sonatel lance chaque année le Poesam pour promouvoir l’innovation sociale grâce aux TICs. Ainsi, 3 projets ou nouvelles entreprises y sont récompensés après la sélection de leurs propositions de solutions technologiques visant à améliorer les conditions de vie des populations au Sénégal et sur le continent africain.



La compétition se déroule en deux étapes. Il y a une phase nationale de collecte de candidatures qui a lieu entre mars et fin mai dans les 17 pays de présence Orange. A l’issue de cette collecte, un jury composé de représentants de l’écosystème des startups et de Sonatel se réunira au Sénégal pour désigner 3 lauréats nationaux qui accèderont à la phase internationale et qui se partageront 12 millions Fcfa au total : 1er prix de 5 millions, 2ème prix de 4 millions et 3ème prix de 3 millions en plus d’un encadrement par des experts de Sonatel et Orange.



Une phase internationale pour laquelle les projets des 3 lauréats de chaque pays seront évalués par un comité composé de salariés du groupe. Une fois leurs évaluations terminées, 10 finalistes seront désignés. Un jury final, composé de personnalités influentes de la tech en Afrique, aura la responsabilité de désigner les 3 lauréats du Grand Prix International du Poesam au mois d’Octobre. Ils seront récompensés à hauteur de 16 millions FCFA (25 000€) pour le 1er lauréat, 10 millions FCFA (15 000€) pour le 2ième lauréat et 6 millions FCFA (10 000€) pour le 3ième lauréat.



« L’égalité entre les femmes et les hommes faisant partie intégrante de la politique d’Orange, le Prix Féminin International sera décerné pour la 4ième année consécutive. Soutenu par la Diversité et l’Inclusion du Groupe Orange à hauteur de 13 millions FCFA (20 000€), ce prix récompensera un projet porté par une femme, proposant une solution technologique pour améliorer les conditions de vie des femmes (autonomisation des femmes, création ou préservation des emplois, collecte de données sur le genre, inclusion numérique et inclusion financière, etc.) », précise Sonatel.



Adou FAYE

Sonatel lance au Sénégal, la campagne d’inscription de la 13ie édition du Prix Orange de l’entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient (Poesam). Selon un communiqué de presse de l’opérateur de téléphonie mobile, depuis le 13 mars et jusqu’au 21 mai, tout étudiant, salarié ou entrepreneur, âgé de plus de 21 ans ou toute organisation en activité créée depuis moins de 3 ans, pourront soumettre leurs candidatures sur le site https://poesam.orange.com.Source : https://www.lejecos.com/13eme-edition-du-Poesam-So...