140 personnes décédées en mer : le ministère de l’intérieur dément l’OIM et réduit drastiquement le nombre Réagissant à une information largement relayée faisant état du nombre de 140 personnes décédées en mer des suites des tentatives de migration clandestine, le ministère de l’intérieur a démenti l’OIM et précisé que seuls 6 corps sans vie ont été repêchés…

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Octobre 2020 à 21:59 | | 0 commentaire(s)|

Le secrétaire général du ministère de l’intérieur, Ibrahima Sakho, dans un communiqué parvenu à leral.net a tenu à apporter une réponse au lourd bilan de l’Organisation internationale pour les migrations, faisant état de 140 morts enregistrés suite aux tentatives de migration clandestine.



« A cette date du 30 octobre 2020, 6 corps sans vie ont été repêchés par un navire de pêche, déposés à l’hôpital Le Dantec par les Sapeurs Pompiers. Tandis que dans le cas de l’accident sur venu en mer 50 et 41 personnes ont été secourus », précise le document.



Plus largement, dit-il, 388 personnes ont été sauvées durant cette période par des navires privés, la marine nationale et son homologue espagnol engagé dans le cadre de l’opération Frontex.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos