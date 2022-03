En magnifiant la vie et l’œuvre de Seydina Limamoulaye, le Chef de l’Etat a insisté sur la nécessité de préserver la paix et le vivre ensemble tels que enseignés par le Mahdi.



De son côté, le Khalife et l’ensemble de la famille ont marqué leur gratitude au Chef de l’Etat, pour les dispositions prises pour la réussite de l’événement .