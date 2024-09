144 migrants clandestins secourus au large de Saint-Louis

Le phénomène de l’émigration clandestine prend depuis quelque temps des proportions inquiétantes. Les jeunes continuent de prendre les pirogues pour défier les dures conditions de traversée de la mer pour aller en Espagne. Avant-hier, une pirogue en partance pour l’Espagne a accosté à SaintLouis avec à son bord 144 personnes, dont 16 femmes et un bébé de sept mois. Ils ont été secourus au large de Saint-Louis samedi dernier, plus précisément à Goxu Mbacc par les sapeurs-pompiers.



À bord d’une pirogue de fortune, ces candidats à l’émigration, de diverses nationalités (sénégalaise, gambienne, guinéenne, ivoirienne ...), ont vu leur embarcation chavirer. Ils espéraient regagner les côtes espagnoles. Selon le commandant des sapeurs-pompiers de Saint-Louis, tous les moyens logistiques et humains disponibles ont été déployés aussitôt après l’alerte. « C’est ce qui a permis de secourir les naufragés dont trois ont été acheminés vers l’hôpital de Saint-Louis du fait de leur état physique. Aucune perte en vie humaine n’a été déplorée », a renseigné le capitaine Ibrahima Camara qui a invité les jeunes à cesser de braver la mer pour rejoindre l’Espagne.



L'As