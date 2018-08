15 août à Saint-Louis: La fatwa de Djamil contre les jeunes qui s'adonnent au "libertinage et à la débauche"

Le député Serigne Mansour Sy Djamil a invité mercredi, la jeunesse musulmane sénégalaise à "se détourner des pratiques contraires à l’islam" et à éviter "les dérives et la perversion".



Le parlementaire et guide religieux intervenait à une conférence publique organisée à la place Faidherbe de Saint-Louis (nord), par l’Association de soutien et de coordination des activités islamiques (ASCAI), dirigée par l’imam Abdallah Sall.



Il a invité les Saint-Louisiens à "sensibiliser les jeunes sur les dérives menant au libertinage, à la débauche et à la perversion des mœurs".



Il les a exhortés à l’observation "des règles de bonne conduite", à faire preuve de "droiture" et de "solidarité" les uns envers les autres.



Serigne Mansour Sy Djamil a dénoncé le comportement de "ces jeunes qui vont s’adonner à des pratiques contraires à l’islam, juste à côté du cimetière Thiaka-Ndiaye, où reposent les morts", situé près de la célèbre plage dite "Hydrobase".

. "Ils sont inconscients de ce qu’ils font, et les parents ont une part de responsabilité", a-t-il ajouté.



Le parlementaire s’est prononcé par ailleurs pour la libération de l’islamologue Tariq Ramadan, placé en détention en France depuis plusieurs mois, pour viol présumé, une accusation rejetée par le citoyen suisse d’origine égyptienne.



"Le professeur Ramadan est un éminent et brillant intellectuel sur la cause de l’islam, qu’il a défendue partout dans le monde" a-t-il dit.



"Aujourd’hui, il est victime des ennemis de l’islam", a soutenu le député sénégalais.















Avec APS

