Boulimie Foncière sur le Littoral de Dakar : Me Ousseynou Gaye plaide la dissolution de la conservation foncière de Ngor-Almadies Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mai 2024 à 00:14 | | 0 commentaire(s)|

La décision du chef de l’état Bassirou Diomaye Faye portant suspension des travaux sur le littoral continue de faire couler beaucoup d’encre. En effet, l’avocat Me Ousseynou Gaye est entré dans la danse. Dans un entretien accordé à quatre organes triés au volet dont Dakaractu, la robe noire révèle une gestion calamiteuse du foncier.



Dans un premier temps, Me Ousseynou Gaye se réjouit de la décision du Président Diomaye Faye et invite les nouvelles autorités à un maillage du territoire national.



Selon la robe noire, la conservation de Ngor- Almadied est le principal problème de l’occupation anarchique du littoral, en particulier à Dakar.



« On s’est retrouvé avec une caste de véreux dans ce pays avec la complicité des fonctionnaires du Domaine qui leur octroient des titres fonciers. Et l’état au courant de ces agissements », explique-t-il.

La robe noire accuse la conservation foncière de Ngor-Almadie d’avoir touché au livre foncier qui est sacré comme le coran ou la bible.

« il y a des fonctionnaires véreux au conservatoire de Ngor-Almadies et ils sont là-bas depuis trop longtemps. Ils ont opéré des remembrements internes et opaques sur le livre foncier», révèle-t-il.



L’avocat recommande à l’état de procéder à des audits et affecter les fonctionnaires du conservatoire de Ngor-Almadies pour constater l’ampleur des dégâts.



En outre Me Ousseynou Gaye propose des redevances à l’encontre des occupants du littoral.



Falil Gadio

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Boulimie-Fonciere-sur-le...

Accueil Envoyer à un ami Partager