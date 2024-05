Rencontre MEN-IA-IE: "Il est d'une importance capitale de passer d'un système éducatif à une société éducative", (Ministre).

Le ministre de l'éducation nationale, Moustapha Mbaba Guirassy a rencontré ce lundi l'ensemble des inspections d'académie (IA), inspecteurs d'éducation et de formation (IEF) et des chefs de service pour échanger sur les problèmes majeurs qui affectent la performance du système éducatif notamment l'émiettement des politiques, des programmes le déficit des enseignants et infrastructures entre autres préoccupations. "Nous nous sommes réunis pour discuter, échanger et asseoir ce qui va dorénavant être la vision qui sera portée par le département ministériel. Il s'agit de recueillir leur réaction, leur feedback pour co-construire cette vision en s'appuyant essentiellement sur celles qui émanent de la haute autorité du chef de l'État", a expliqué le ministre à la presse lors de la réunion qui s'est tenue à Diamniadio. Selon son argumentaire, il est d'une importance capitale de passer d'un système éducatif à une société éducative, un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles. Pour celà, insiste-t-il, "il s'agit essentiellement de s'appuyer sur ce que nous avons comme valeur, notre capitale spirituelle mais aussi être conscient que nous vivons dans un monde qui a été définitivement transformé fondamentalement par l'intelligence artificielle. La transformation systémique du pays passe forcément par la transformation du citoyen. Et nous avons cette lourde charge, inspecteurs académies, Ief comme d'autres acteurs du ministère d'œuvrer pour cette transformation", a fait valoir Moustapha Mbaba Guirassy qui ajoute que ces acteurs ont également soulevé la question du programme jugé obsolète, le déficit des enseignants entre autres. "Lors des discussions beaucoup d'entre eux ont mis en avant un problème majeur qui affecte la performance du système c'est l'émiettement des politiques, des programmes ou des projets, il n'y a pas de cohérence d'ensemble. Ce déficit de cohérence est certainement dû au fait que il n'y a pas eu d'accord sur la vision. On n'est pas suffisamment accordé sur la vision pour le cap sur les résultats. C'est cet exercice là que nous sommes en train de faire. Ça passe par le COUD et l'énonciation d'une vision. Nous avons aussi beaucoup parlé de politique de la qualité. La qualité au cœur de ce processus de transformation. Il faut complément changer l'environnement d'apprentissage de l'enfant", a notamment souligné M. Guirassy, poursuivant qu'il nous faut une politique inclusive scolaire et sociale. "Il nous faut de nouveau mode de financement. On s'est rendu compte qu'en réalité les besoins en termes d'infrastructures scolaires ne sont même pas résolus à hauteur de 50%. C'est extrêmement faible" a conclu le ministre de l'éducation nationale, assurant qu'ils sont déjà à pied d'œuvre apporter un changement.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Rencontre-MEN-IA-IE-Il-e...