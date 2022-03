15 millions Fcfa pour les législatives: Un candidat juge la caution… très basse

Les élections législatives seront âprement discutées. Le secrétaire général du parti Pass Pass a déjà déclaré sa candidature à cette échéance. Mouhamed Ben Diop s’est également prononcé sur la caution fixée par le ministère de l’Intérieur pour participer à cette élection.



Pour lui, la caution pour ces élections est très minime, vu l’enjeu. «Un député est un responsable c’est pourquoi, nous voulons qu’il représente le peuple et non se baser sur des idéologies de leur parti », dit-il. Et de poursuivre : « Nous avons voulu que la caution soit de 25 millions de F Cfa pour la participation à ces joutes électorales très importantes à mon avis». Sur ces ambitions politiques, il laisse entendre qu’il veut avoir une majorité pour imposer la cohabitation pour un Sénégal meilleur. « Les députés doivent démissionner de leur poste de militant de leur parti pour jouer pleinement leur rôle », dit-il.



Revenant sur le mois de mars dédié aux femmes, souligne Rewmi, ce candidat estime qu’elles restent des actrices de développement. « Elles participent à l’effort de développement du pays car elles sont toutes des femmes responsables », fait-il savoir. Mouhamed Ben Diop apprend que son ambition est d’appuyer les femmes dans les différents secteurs d’activités. « Elles sont des battantes et peuvent participer au développement du pays. Notre parti a un projet de société et en 2024 je serai leur candidat en 2024 pour l’élection présidentielle. On veut travailler pour notre pays. Et nous avons déjà entamé nos actions pour y arriver », conclut-il