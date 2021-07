17 supposés morts liés à la Covid-19: «L’UCAD n’a pas enregistré de décès tel que relaté», assure Ndiassé Diop, son médiateur

L’information selon laquelle il y aurait 17 morts liés à la Covid-19 à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), est fausse. Un communiqué laconique a été publié à cet effet. Le médiateur de l’Ucad a fait une sortie pour revenir sur cette situation.



« Le recteur a fait un démenti », a tonné Ndiassé Diop. Interrogé par la Radio Sénégal internationale (Rsi), le Médiateur de l’Ucad a tenu à préciser ceci: « C’est dommage que ceux qui informent aillent trop vite en besogne. »



Avant d’affirmer que « l’université Cheikh Anta Diop n’a pas enregistré de décès tel que relaté. Le virus embrase tout le pays, c’est la réalité. Mais de là à parler de pandémie à l’université, avec plusieurs décès, il faudrait que les gens vérifient leurs sources ».



S’agissant des vacances anticipées, le Médiateur de l’Ucad trouve la décision pertinente en ces termes : « Les travailleurs ont droit à des vacances mais c’est vrai que ce sont des situations particulières. On peut revisiter un calendrier.



L’assemblée a estimé que les collègues pouvaient être mis en congés. C’est un coup double qui serait réalisé : respecter un engagement de laisser le personnel aller en vacances et lutter davantage contre la pandémie.



Ce n’est pas une décision qui a été prise au grief, parce que l’université ne travaille pas comme ça. L’université travaille de façon méthodique. Et chaque établissement se met en posture de dérouler le calendrier. Il y a quelques réaménagements qui peuvent être liés à des facteurs déterminants. »













Le Quotiden