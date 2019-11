Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 18 novembre 1999, Lamine Diack est élu Président de l’IAAF Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2019 à 15:22 | | 0 commentaire(s)| Lamine Diack présente un parcours riche et varié tant sur le plan des sports que sur le plan politique. Du football à l’athlétisme, après avoir présidé aux destinées de la mairie de Dakar en 1978, l’homme occupera des postes de responsabilité et d’influence qui lui valent l’estime de ses pairs sportifs. Il deviendra ainsi le président de l’athlétisme mondial le 18 novembre 1999 en remplacement à Primo Nebiolo, décédé.



De l’athlétisme au football, Lamine Diack s’essaiera dans la pratique des sports dès sa jeunesse. Il est très tôt réputé en saut en longueur au Lycée Van Vollenhoven et au club Foyer France-Sénégal. C’est ainsi qu’il remportera le titre national en 1958 en réalisant un bond de 7,63 mètres et en 1959 il gagne le titre universitaire avec 7,72 mètres.



Dans son parcours de sportif, on fera aussi mention de Lamine Diack en tant que joueur de football, encadreur et directeur technique nationale de l’équipe du Sénégal de 1964 à 1968.



Son vécu dans l’athlétisme va le propulser au poste de président de la Confédération africaine d’athlétisme (CAA) puis au poste de vice-président de l’IAAF à partir de 1987. Quatre ans plus tard, en 1991, Lamine Diack devient le premier vice-président de Nebiolo et va succéder à celui-ci à la tête de l’instance après son décès le 7 novembre 1999.





L’ancien ministre sénégalais des sports occupera ainsi la présidence de l’athlétisme mondial de 1999 à 2015.











Par Ababacar Gaye/SeneNews



