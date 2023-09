185 personnes interpellées à Tivaouane

A l’occasion du Gamou, Tivaouane sera le centre d’attraction des Sénégalais d’ici et d’ailleurs, d’où la nécessité de la mise en place d’un dispositif opérationnel pour une bonne couverture sécuritaire. C’est pourquoi la Police nationale est déjà en place avec 3 000 éléments, contre 2 521 l’année dernière. L’annonce a été faite hier à Tivaouane, lors d’un point de presse tenu par le Directeur de la Sécurité Publique. Des opérations de sécurisation sont d’ailleurs menées depuis le début du mois de septembre avec les éléments du commissariat urbain, avec l’appui du Groupement Mobile d’Intervention (GMI), raconte "L'As".



Et le bilan de ces opérations fait état de l’interpellation de 185 individus, dont 158 pour vérification d’identité, 11 pour nécessité d’enquête, 1 pour ivresse publique manifeste, 2 pour conduite sans permis. Il s’y ajoute un individu cravaté pour vol, un autre pour tentative de vol, 2 pour flagrant délit de vol, 2 pour vol en réunion avec usage de moyen de transport, 5 pour détention et usage de chanvre indien. En ce qui concerne les contrôles routiers, 250 pièces ont été saisies.