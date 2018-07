19 Photos : formes généreuses, beauté exquise, tout pour elle Sonia Diop, "la maman" de Nafi

Découvrez la face cachée de l’actrice Sonia Diop alias Binta dans la série « Nafi » et maman de l’actrice principale, Nafi.Une actrice qui joue très bien son rôle de maman dans la série. Séparée de sa fille par son propre mari à cause des erreurs qu’elle a commises durant son mariage car Binta trompait son mari avec son meilleur ami. Consciente de la gravité de ses actes, elle revient pour demander pardon à son mari et essayer de récupérer sa fille.



PointSenegal.net