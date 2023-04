1er pays africain a abriter la conférence mondiale de l’ITIE: Le Sénégal choisi pour ses performances en matière de transparence

Le Sénégal est un bon élève en matière de transparence dans les industries extractives. Une position qui lui vaut le privilège du premier pays africain à héberger la conférence mondiale de l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie). Membre de l’Itie international depuis 10 ans, le Sénégal a connu de bons résultats depuis son adhésion en 2013, motivant ainsi le Conseil d’Administration de l’Itie international à le choisir pour accueillir la 9ème édition de la Conférence mondiale. Durant deux jours, plus de 1000 parties prenantes venues des quatre coins du monde vont échanger sur la «transparence en transition», en vue de dresser un bilan des progrès réalisés dans la publication et l’utilisation de données ouvertes pour éclairer les prises de décisions, l’analyse et le débat public sur la gestion redevable des ressources naturelles. Marquant le 20e anniversaire de l’Itie, la conférence célébrera aussi les réalisations en matière de transparence des ressources naturelles et de dialogue multipartite, tout en se tournant vers l’avenir pour réfléchir à la manière dont l’Itie devrait s’adapter face à l’évolution du paysage énergétique et à la demande croissante en faveur d’un secteur des ressources ouvert et redevable.



En effet, souligne-t-on dans L'As, les secteurs extractifs et énergétiques évoluent rapidement pour répondre aux besoins d’un monde en transition. Les changements dans la demande font évoluer ces industries, créant un environnement instable pour les producteurs établis comme pour les producteurs émergents. L’accès à une énergie propre et abordable demeure l’une des priorités les plus urgentes pour les gouvernements, mais la transition énergétique ne sera véritablement transformatrice que si elle se traduit également par un meilleur accès à l’énergie ainsi que des opportunités économiques pour tous.



Considérant que les ressources naturelles d’un pays appartiennent à ses citoyens, l’Itie a été établie avec pour vision qu’une transparence renforcée des revenus issus des ressources naturelles peut réduire la corruption, contribuer à transformer les économies et améliorer le niveau de vie des citoyens des pays riches en ressources. 29 ans plus tard, la 9ème Conférence mondiale de l’Itie rassemblera des parties prenantes du monde entier autour du thème «Transparence en transition», en vue de mettre à profit les résultats atteints en matière de transparence dans le contexte évolutif de la transition énergétique. De l’avis de la présidente de l’Itie Sénégal, les bonnes performances de notre pays s'expliquent par l’implication de toutes les parties prenantes mais aussi la volonté réelle de l’Etat du Sénégal à promouvoir davantage la transparence dans la gouvernance des ressources extractives.



A en croire Awa Marie Coll Seck, le Sénégal est devenu un modèle reconnu des pays mettant en œuvre l’Itie, avec une approche diligente et innovante articulée autour des priorités nationales. Elle explique que ce forum sera l’occasion pour les pays membres d’échanger sur des sujets d’intérêt commun mais également de capitaliser 20 années de sa mise en œuvre comme outil dédié à l’amélioration de la transparence dans la gouvernance des ressources naturelles à travers le monde. Pour le continent, il sera l’occasion de réfléchir sur l’enjeu de la répartition équitable des ressources, de sécurisation et de mobilisation des ressources domestiques pour financer le développement des pays. A rappeler également que cette conférence abritera la 57ème réunion de l’Itie.