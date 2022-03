1ère Maison / Déco: L'artisanat, un levier pour la promotion de l'habitat

«LArtisanat, un levier pour la promotion de l'habitat» est le thème de la première édition du Salon Maison / Déco qui aura lieu du 15 au 20 mars prochain et qui sera organisé par l'Agence pour la promotion et le Développement de l'Artisanat (APDA). Selon Mamadou Diop, le directeur de la formation et de l'insertion des artisans, le Salon accueillera des artisans spécialisés dans le domaine de la construction, du bâtiment et de l'ameublement. Il était en conférence de presse ce mardi.

