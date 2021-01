1ere victime de la 2eme vague de COVID-19 à Sédhiou: décès d'une dame envoyée en réanimation à Ziguinchor La nouvelle est tombée, vendredi 8 janvier en fin de matinée. La femme qui a été testée positive au coronavirus a finalement rendu l'âme à l'hôpital de Ziguinchor où elle a été admise en réanimation. Une pathologie sous-jacente aurait abrégé son pronostic vital.

La dame testée positive à la COVID-19 à Sédhiou puis admise aux services de réanimation à Ziguinchor est finalement décédée vendredi 8 janvier. En sus de l'infection virale à coronavirus, la victime souffrirait aussi d'une pathologie chronique selon une source médicale. La victime a été soumise à un test à la COVID-19 lors d'une consultation médicale qu'elle a sollicitée lundi dernier à l'établissement public de santé de Sédhiou. Très vite, sa santé s'est considérablement dégradée.



L'urgence de la mettre sous assistance respiratoire s'imposait alors. Mais en l'absence de respirateur dans toute la région de Sédhiou, elle a été référée en milieu d'après-midi à Ziguinchor où elle a succombé le surlendemain.



La victime habite Dakar, la capitale sénégalaise et venait souvent à Sedhiou la ville d'origine de son époux à la retraite. Selon une source médicale, elle souffrirait d'une pathologie chronique qui aura facilité l'opportunisme du coronavirus à avoir finalement raison d'elle.



La nouvelle a attristé la vieille ville du Pakao et rappelé sans doute l'urgence du port de masque et autres mesures barrières pour rompre la chaîne de contamination.



A signaler enfin que le jeudi 7 janvier, l'association pour le développement de Sédhiou ADS a remis un appareil de réanimation artificielle à lEPS1 de Sédhiou pour faire face à toute urgence de cas sévère. Toutefois, l'impératif de doter la région de plusieurs appareils s'impose.



Peut-être qu'avec l'ouverture officielle du nouvel hôpital régional de Sédhiou de niveau 2 annoncée pour le 18 janvier prochain apportera des réponses plus précises aux inquiétudes de prise de santé adéquate dans la région de Sédhiou.

