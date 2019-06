2018: Fatick a enregistré 79 cas de grossesses précoces en milieu scolaire

79 cas de grossesses précoces (soit un taux de 6,46%) signalées, ont été enregistrés dans les écoles de la région de Fatick en 2018. C’est du moins ce qu’indique le rapport 2018 du Groupe pour l’éducation et l’enseignement de la population (Geep), à travers ses observatoires sur les grossesses des adolescentes en milieu scolaire.



«L’objectif des observatoires sur les grossesses des adolescentes en milieu scolaire, est de suivre l’évolution de ces grossesses, de présenter la situation annuelle des cas et enfin, de procéder régulièrement à l’évaluation des activités et des initiatives mises en œuvre pour réduire les grossesses à l’école», révèle dans les colonnes de SourceA, le Coordonnateur régional du Geep, Serigne Sarr.



Le Responsable qui s’exprimait lors de la présentation du rapport des observatoires sur les grossesses des adolescentes en milieu scolaire, de s’alarmer sur la situation de Fatick. «Notre région a enregistré 79 cas de grossesses précoces en 2018, soit un taux de 6,46%. Ceci est inquiétant, car l’année dernière nous étions à 5% malgré les efforts fournis par le Geep et les différentes membres des observatoires».



En effet, sur les 79 cas de grossesses précoces signalées à Fatick, 35 sont des filles mariées, 44 des célibataires et 8% ont abandonné ou suspendu leurs études.

