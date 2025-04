20e journée de Ligue 1 : La Linguère de Saint-Louis réussit une " remontada" face au Casa-Sports, après un match spectaculaire

La Linguère de Saint-Louis et le Casa Sports de Ziguinchor ont offert, à Kébémer, l’un des matchs les plus spectaculaires de la saison de Ligue 1 professionnelle. Une rencontre pleine de rebondissements, avec pas moins de sept buts inscrits. Et c’est finalement la Linguère qui s’impose, dans les toutes dernières secondes, sur le score renversant de 4 buts à 3.



Pourtant, ce sont les visiteurs du Casa Sports qui ouvrent le score dès la 14e minute, par l’intermédiaire de Gérard Sambou. Il faudra attendre la seconde période pour voir la réaction des Saint-Louisiens : Pape Doudou Diallo égalise à la 72e minute. Mais le Casa reprend aussitôt l’avantage, grâce à un deuxième but de Sambou, auteur d’un doublé à la 78e.



Le match change alors de dimension. Diallo, en grande forme, inscrit un second but pour ramener de nouveau les siens à égalité. Gérard Sambou, intenable, signe un triplé à la 87e minute, croyant offrir la victoire aux Ziguinchorois.



Mais c’était sans compter sur la détermination des hommes d’Amara Traoré. À la 90e minute, Amadou Doudou Soumaré égalise. Et dans les arrêts de jeu (90+5), Pape Doudou Diallo, véritable héros du jour, inscrit son troisième but, scellant ainsi un succès renversant pour la Linguère.



Grâce à cette victoire épique, les "Samba-Linguère" remontent à la 7e place du classement, avec 26 points au compteur.













Adama Sall (Saint-Louis)