21e Journée L1: Le Jaraaf met la pression sur le Casa Sports, MPC en roue libre vers la L2 La 21e journée de la Ligue 1 de football a connu son épilogue avec les trois rencontres dont Ndiambour vs Jaraaf, qui a connu des scènes de violences inouïes, notamment les agressions cumulées du coach du club de la Médina et de l'arbitre du match.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mai 2022 à 08:57 | | 0 commentaire(s)|

Ce qu'il faut retenir de cette 21e Journée:



Seconde défaite du Casa Sports



Le CASASPORTS (1er, 39pts) perd pour la seconde fois de la saison face à l'AS DOUANES (4e, 31pts) sur le score de 2 buts à 1, mais conserve toujours son fauteuil de leader malgré que l'écart ne soit plus que de 3 points avec son dauphin.



Le Jaraaf, dauphin du Casa





Le nouveau dauphin du CASA SPORTS est le JARAAF de Dakar (2e, 36pts), après sa victoire difficile et très controversée en terre lougatoise : 1 but à 0 score final. Dans un match émaillé de violences, l'ASAC NDIAMBOUR (11e, 22 pts) qui avait à cœur de gagner ce choc, en vue de s'éloigner un peu plus de la zone rouge, s'est heurtée à une équipe plus expérimentée et qui en voulait plus. Des jets de pierres de la part des supporters lougatois, ont occasionné la blessure du Coach Cheikh Guèye du Jaraaf, qui sera évacué à l’hôpital par une ambulance tout juste à la mi-temps du match. Des incidents qui auront pour conséquences de retarder d'une dizaine de minutes la reprise de la seconde période. Une reprise qui se fera sans le coach du Jaraaf suppléé par son adjoint sur le banc, Pape Ciré Dia.



GENERATION FOOT (3e, 34 pts)]b n'a pu faire mieux qu'un nul 0 but partout face à l'US GOREE (10e, 24pts); un nul qui a pour conséquences de se voir doubler pour la deuxième place par l'équipe de la Medina, à 5 journées de la fin du championnat.



GUEDIAWAYE FC (5e, 31pts) concède le nul à domicile face aux académiciens DAKAR SACRE COEUR (13e, 21pts), 1 but partout entre ces deux formations. Un partage des points qui n'arrange aucune des deux équipes: le club de la banlieue Dakaroise se fait prendre la 4e place par l'AS DOUANES (4e, 31pts) tandis que les Sicapois restent dans la zone rouge.



Le champion en titre se rebiffe



TEUNGUETH FC (8e, 27pts) se refait une santé en s'imposant largement 3 buts à 1 face à MBOUR PETITE COTE (14e, 17pts). Une défaite de plus pour les Mbourois, qui semblent se diriger tout droit vers la Ligue 2 tandis que son adversaire se maintient dans le ventre mou du classement.



Le CNEPS EXCELLENCE (11e, 24pts) se donne une bouffée d'oxygène en s'imposant à domicile face à l'AS PIKINE (9e, 27pts) 1 but à 0. Une victoire qui leur donne 3 points d'avance sur le premier relégable DAKAR SACRE COEUR (13e, 21pts). Malgré cette défaite, les Pikinois semblent encore avoir de la marge, car étant a 6 points de la zone rouge.



Les DIAMBARS de Saly (6e, 30pts) étrillent la LINGUERE de Saint-Louis (7e, 29pts). Avec cette victoire, les Mbourois passent devant leur adversaire du jour et se rapprochent du trio de tête. Les Samba Linguère piétinent dans le ventre mou du classement et perdent 2 places au détriment du premier nommé et de l'AS DOUANES (4e, 31pts).



Le classement des buteurs est toujours dominé par BOULY JUNIOR SAMBOU, l'attaquant du JARAAF de Dakar passe à 14 réalisations, suivi de près par NGAGNE FALL de GENEFOOT avec 11 buts. PAUL VALERE BASSENE de TEUNGUETH FC passe à 9 buts après son doublé, ALASSANE DIALLO de l'US GOREE et RAYMOND NDOUR du CASASPORTS, restent à 6 buts chacun.





RESULTATS 21e journée



CNEPS EXCELLENCE / AS PIKINE 1 - 0

DIAMBARS / LINGUERE 3 - 0

ASAC NDIAMBOUR / ASC JARAAF 0 - 1

GUEDIAWAYE FC / DAKAR SACRE COEUR 1 - 1

TEUNGUETH FC / MBOUR PETITE COTE 3 - 1

AS DOUANES / CASA SPORTS 2 - 1

US GOREE / GENERATION FOOT 0 - 0



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook