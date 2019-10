22 octobre 2018 - Comité des droits de l'homme: décision favorable à Karim Wade 22 octobre 2018- 22 octobre 2019, cela fait exactement un an jour pour jour que Karim Wade et ses avocats ayant saisi le 16 novembre 2016, les Nations-Unies, ont obtenu une décision favorable du Comité des droits de l'homme.

Karim Wade a été d'abord condamné par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) à une peine d’emprisonnement de 6 ans et une amende de 200 millions d’euros en 2015. Après la CDEAO, lui et ses avocats saisissent le comité des droits de l’homme des Nations-Unies. Après avoir examiné le dossier, ledit comité rendra une décision le 22 octobre 2018, donnant suite favorable aux attentes des conseillers de Karim Wade.



L'affaire Karim a connu de nouveaux rebondissements car ce dimanche 20 octobre, à travers un communiqué transmis à la presse, l'État du Sénégal a reconnu que leur client "avait subi un préjudice du fait de sa détention arbitraire et de sa condamnation et qu'il était fondé à en obtenir réparation".

