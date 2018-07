22ème édition du Prix International Star for Leadership in Quality à Paris: le Sénégal à l’honneur avec Delgass Assainissement et l’OFOR.

La 22ème Convention International Star for Leadership in Quality s’est tenue à Paris du 30 juin au 1 juillet 2018.

Le Sénégal a été consacré lors de cette prestigieuse cérémonie avec la distinction de deux fils du pays, à savoir Monsieur Gana NGOM, Directeur Général de Delgas Assainissement et Monsieur Seyni NDAO, Directeur Général de l’Office des Forages Ruraux.

Cette convention internationale fait partie du programme de reconnaissance de la qualité et du leadership de BID, conçu pour diffuser les principes fondamentaux de la culture de la qualité. Ce programme a pour but de fournir aux organisations des outils techniques et de marketing destinés à améliorer la productivité, réduire les pertes et augmenter les bénéfices. Le Prix International Star for Leadership in Quality est un élément clé de cette convention internationale. C’est un outil de marketing important élaboré pour reconnaître le prestige d’organisations, d’entreprises et de personnes exceptionnelles, venant du monde entier. Lors de la Convention International Quality Summit de cette année, les Prix ISLQ ont été émis lors d’une cérémonie au Centre des Conventions de l’hôtel Centre de Conventions du Palais des Congrès de Paris (Hyatt Regency Paris Étoile).

Pendant plus de 31 ans, Business Initiative Directions s’est dédié à enseigner et diffuser le monde de la culture de la qualité. Au cours des trente dernières décennies, BID a travaillé main dans la main avec les entreprises les plus prestigieuses du monde.



Parmi les entreprises et les organisations récompensées par BID, nous pouvons citer Turner Construction, l’entreprise derrière la construction du plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa ; KEPCO de Corée, une des plus grandes compagnies électriques d’Asie ; la branche carribéenne de Arcelormittal ; la Kuwait National Petroleum Company et l’Indian Oil Company, deux compagnies pétrolières publiques multimillionnaires ; la branche serbe de Heineken ; le géant minier ETIMADEN au travers de sa filiale russe Etiproducts Ltd et le fournisseur d’eau CH2M HILL International du Colorado, aux États-Unis; Delgas Assainissement pour sa troisième année consécutive de consécration et l’entrée en matière de l’Office des Forages Ruraux du Sénégal cette année. Ce sont des entreprises engagées envers l’excellence et la productivité, la satisfaction client et la production de haute qualité.



Elles s’investissent aussi dans la défense de leur environnement et leurs communautés voisines. Ces entreprises, organisations et leaders font partis du réseau international de la réussite de BID.